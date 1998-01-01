جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيسير خالد: الوزير جبران باسيل مدين بالاعتذار مرتين من الشعب الفلسطيني

السبت 17 مارس 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربا المواقف ، التي تصدر بين الحين والاخر عن وزير الخارجية اللبناني ، زعيم التيار الوطني الحر في لبنان ، والتي مسا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، قائلا :

جميعنا يذكر حديث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر للمغتربين اللبنانيين عقد في نيويورك في أيلول 2016 حيث قال "سمعنا تصفيقا في الصالة لدى مطالبة أحد الحاضرين منح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وأنا أأقول هذا حق، وأنه يمكننا إعطاء الجنسية لأبناء الزوجة اللبنانية باستثناء زوجات حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية " .

وأضاف : وقبل يومين نسب الى الوزير باسيل قولا فى مؤتمر المانحين للوكالة ، الذى شاركت فيه اكثر من 90 دولة منتصف الشهر الجارى فى العاصمة الإيطالية روما ، بعد تقليص الدعم المالى الأمريكى . يدعو فيه وكالة الغوث الى شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن لبنان أواستحصاله على جنسية بلد آخر.

وتابع : قبل عامين قدم الوزير باسيل نفسه كشخصية مثيرة للجدل وعنصرية ، وهذه الأيام عاد يقدم نفسه كشخصية مثيرة للجدل كذلك وتدعو من خلال مثل هذه المواقف الى شطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا للقرار الاممي 194 .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بهذه المواقف يتقاطع مع موقف الادارة الاميركية من تحديد من هو اللاجيء ومن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، وهو مدين للاعتذار مرتين من الشعب الفلسطيني ، فالتوازن الديمغرافي المزعوم في لبنان لا يحتاج لمثل هذه المواقف غير المسؤولة .

#تيسير خالد #الوزير جبران

أخبار ذات صلة

تيسير خالد : يتطوعون دون سبب لتجميل الوجه القبيح لسياسة الادارة الاميركية

تيسير خالد : يتطوعون دون سبب لتجميل الوجه القبيح لسياسة الادارة الاميركية

تيسير خالد - ارشيف

تيسير خالد : حكومة فيدرالية بين الضفة وغزة وهم وتقاسم لمصالح فئوية سخيفة

عائلة أبو مدين تصدر بياناً حول قتل أبناءها في غزة

تصويت دول العالم تأييداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

دحلان والسنوار

مصر تؤكد: لن نتجاوز السلطة و لن نرعى اتفاقات تمس بوحدة الشعب الفلسطيني

هنية وعباس - ارشيف

هنية مخاطبا الشعب الفلسطيني : قادرون على احداث اختراق في ملف المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

صور.. مصرع جنديين اثنين واصابة 3 اخرين بجراح خطرة قرب جنين

موقع عبري: "لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس و هو أسير محرر

مردخاي يهدد حماس : لا تختبرونا لان الامر سينتهي بكارثة حقيقية

دحلان: لا أريد أن أكون بديلا لعباس والمصالحة وصلت الى طريق مسدود

وفاة مضيفة طيران "الإمارات" إثر سقوطها من طائرتها في أوغندا

الاحتلال يحاصر برطعة ويسحب تصاريح عائلة المنفذ وليبرمان يتوعد باعدامه

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق

أبو مرزوق: التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله وصلت لنتائج ملموسة

عملية جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية جنين

ترامب والرئيس عباس

مسؤول: أمريكا بدأت ترتيبات ما بعد عباس..و"حل إنساني" لأزمات غزة بدون سلطة وحماس

ترامب وصهره

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر لمنعها وصول التمويل لحماس

الاتصالات الفلسطينية