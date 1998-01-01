تيسير خالد: الوزير جبران باسيل مدين بالاعتذار مرتين من الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربا المواقف ، التي تصدر بين الحين والاخر عن وزير الخارجية اللبناني ، زعيم التيار الوطني الحر في لبنان ، والتي مسا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، قائلا :

جميعنا يذكر حديث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر للمغتربين اللبنانيين عقد في نيويورك في أيلول 2016 حيث قال "سمعنا تصفيقا في الصالة لدى مطالبة أحد الحاضرين منح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وأنا أأقول هذا حق، وأنه يمكننا إعطاء الجنسية لأبناء الزوجة اللبنانية باستثناء زوجات حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية " .

وأضاف : وقبل يومين نسب الى الوزير باسيل قولا فى مؤتمر المانحين للوكالة ، الذى شاركت فيه اكثر من 90 دولة منتصف الشهر الجارى فى العاصمة الإيطالية روما ، بعد تقليص الدعم المالى الأمريكى . يدعو فيه وكالة الغوث الى شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن لبنان أواستحصاله على جنسية بلد آخر.

وتابع : قبل عامين قدم الوزير باسيل نفسه كشخصية مثيرة للجدل وعنصرية ، وهذه الأيام عاد يقدم نفسه كشخصية مثيرة للجدل كذلك وتدعو من خلال مثل هذه المواقف الى شطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا للقرار الاممي 194 .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بهذه المواقف يتقاطع مع موقف الادارة الاميركية من تحديد من هو اللاجيء ومن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، وهو مدين للاعتذار مرتين من الشعب الفلسطيني ، فالتوازن الديمغرافي المزعوم في لبنان لا يحتاج لمثل هذه المواقف غير المسؤولة .