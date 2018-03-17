وفد من اتحاد العاملين العرب (وكالة الغوث) يكرّم رئيس القدس المفتوحة

رام الله / سما /

كرّم رئيس اتحاد العاملين العرب بوكالة الغوث أ. جمال عبد الله رئيسَ جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، تقديرًا لجهوده في خدمة الوطن وجموع اللاجئين، كان ذلك خلال لقاء في مكتب رئاسة الجامعة برام الله، يوم السبت الموافق 17-03-2018م.

ورحب أ. د. يونس عمرو بالوفد، وشكرهم على دعمهم الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين. وقال إن جامعة القدس المفتوحة ليست ميداناً للتعليم فحسب، إنما هي جامعة الوطن بكل جوانبه؛ تعاني مشكلاته وعلى رأسها قطاع اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون لصعوبات وعقبات كثيرة، مبينًا أن ذلك يحتم على الجامعة والمؤسسات كافة الوقوف إلى جانبهم ودعمهم.

وتحدث أ. د. عمرو عن التطورات التي وصلت إليها الجامعة في المجالات المختلفة، سواء أكان ذلك في التعليم أم على صعيد المباني أم التكنولوجيا، وأكد أن هذه الإمكانات ستكرسها الجامعة لخدمة الطلبة الفلسطينيين بعامة واللاجئين بخاصة.

وأشاد أ. عبد الله بدور "القدس المفتوحة" في النهوض بالعلم في فلسطين، مبديًا إعجابه بالتطور الذي وصلت إليه الجامعة، داعيًا إلى التعاون بين المؤسستين لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للطلبة اللاجئين.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد درعًا تكريمية لرئيس الجامعة.

حضر اللقاء التكريمي من الجامعة مساعد رئيس الجامعة لشؤون المتابعة د. آلاء الشخشير، والقائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة أ. عوض مسحل. ومن الاتحاد أ. أكرم سعد الدين، وأ. عبد الكريم الحاج محمد، وأ. يوسف رومية.