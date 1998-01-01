نيمار وعد زملائه في برشلونة بعدم التوقيع لريال مدريد لكن بشرط!

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار قطع وعدا لزملائه السابقين في برشلونة بعدم التوقيع للغريم ريال مدريد لكن بشرط إذا كان النادي الكتالوني يريد إعادته للكامب نو.

وانضم النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، لكن التكهنات تشير إلى أن نجم سانتوس السابق غير سعيد.

وانتهى موسم نيمار بشكل مأساوي بعد تعرضه إلى إصابة في الكاحل أنهت موسمه، وتبعها خروج مخيب للنادي الملكي من دور 16 في دوري أبطال أوروبا. وسط تقارير تشير إلى رغبته في مغادرة باريس والعودة إلى إسبانيا لكن هذه المرة من بوابة ريال مدريد الذي وفق لتقارير مختلفة قد تواصل مع والده لجس نبضه.

وتناول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني العشاء مع والد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على حد قول موقع دياريو جول.

دياريو جول وضح في تقاريره بأن بيريز رئيس ريال مدريد ينوي التقدم بعرض ضخم للتعاقد مع نيمار في نهاية الموسم الحالي يصل إلى نحو 250 مليون يورو.

وكشف التقرير عن تلقي بيريز وعداً من والد نيمار بأنه سيفعل كل ما في وسعه حتى يقنع باريس سان جيرمان بفكرة فسخ عقد نجله بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى صفوفهم مقابل 222 مليون يورو.