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رحيل صلاح المحتمل يقرب فاسكيز من ليفربول

السبت 17 مارس 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل صلاح المحتمل يقرب فاسكيز من ليفربول



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية, عن رغبة نادي ليفربول في ضم النجم الإسباني لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد في "الميركاتو" الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, أن ليفربول يرغب في ضم فاسكيز، تحسبا لرحيل النجم المصري محمد صلاح المحتمل إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في ظل رغبة النادي "الملكي" الشديدة بضمه بعد المستويات المذهلة التي قدمها هذا الموسم مع "الريدز".

وأوضحت "ميرور", أن فاسكيز سيوافق بنسبة كبيرة على الانتفال لـ"الريدز"، لأنه يريد الحصول على دقائق لعب أكثر، في ظل جلوسه على دكة بدلاء النادي الملكي.

وربطت العديد من التقارير الصحافية خلال الفترة الماضية اسم فاسكيز بالانتقال إلى نادي أرسنال.

يشار إلى أن فاسكيز شارك هذا الموسم مع ريال مدريد في 40 مباراة أغلبها كبديل، وسجل 7 أهداف وصنع 13 هدفا.

#محمد صلاح #فاسكيز #ليفربول

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