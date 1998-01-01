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أرسنال يحذر جمهوره المسافر لروسيا!

السبت 17 مارس 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يحذر جمهوره المسافر لروسيا!



وكالات / سما /

حذّر نادي أرسنال جمهوره المسافر إلى روسيا لدعم الفريق في مباراته أمام سسكا موسكو، بالدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي, من ارتكاب أي أعمال شغب.

وأصدر أرسنال بيانا يحذر خلاله جمهوره من حدوث مضايقات له أثناء التواجد في روسيا لدعم الفريق أمام سسكا، وطلب منهم تجنب أي احتجاجات أو مظاهرات، بالإضافة إلى عدم التعليق بشكل علني على التطورات السياسية أثناء التواجد في روسيا.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين أرسنال وسسكا موسكو في الدور ربع النهائي يوم 12 أبريل المقبل على ملعب "أرينا خيمكي" في روسيا.

وتوجد مشكلة سياسية في الوقت الحالي بين إنجلترا وروسيا, بسبب حادثة تسمم جاسوس روسي سابق في لندن.

وأعلنت إنجلترا أنها ستدخل في مقاطعة دبلوماسية مع روسيا خلال فترة كأس العالم، إذ لن يحضر أي وزير أو أفراد العائلة المالكة المونديال هذا العام.

#أرسنال #روسيا

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