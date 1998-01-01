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أخيرا… 3 مزايا غير مسبوقة في تحديث “واتسآب”

السبت 17 مارس 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخيرا… 3 مزايا غير مسبوقة في تحديث “واتسآب”



وكالات / سما /

 أطلق تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتسآب” تحديثا جديدا لعدد كبير من هواتفه، قدم أخيرا مزايا جديدة “غير مسبوقة”.

وأشار “واتسآب” إلى أنه قدم تحديثه الأخير لكافة مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.

وقدم تطبيق التراسل في تحديثه الأخيرة مع مجموعة من المزايا “غير المسبوقة” المرتبطة بطريقة استخدام “المجموعات” على التطبيق.

وكان “واتسآب” قد طرح ذلك التحديث قبل أسبوع تقريبا لكافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “آي أو إس”.

ويتضمن التحديث إمكانية معرفة الأشخاض “المعلومات الهامة” المتعلقة بـ”المجموعة” التي يرغب أحد في إضافته إليها، قبل أن يقبل رابط الدعوة للمجموعة، والهدف الرئيسي من تلك المجموعة.

وسيظهر للمستخدم قائمة المشاركين في تلك المجموعة وإمكانية البحث داخلهم على اسم معين.

وتعد تلك الميزتان جديدتان تماما على “واتسآب”، الذي يسمح بتلك الطريقة للشخص في معرفة “المعلومات الكاملة والمفصلة” عن المجموعة التي سينضم إليها قبل قبوله رابط الدعوة.

كما يتضمن التحديث أيضا ميزة ثالثة مرتبطة بإمكانية التبديل بسهولة بين المكالمات الصوتية والفيديو، بمجرد النقر على “زر الفيديو” أثناء إجراء المكالمة.

#مزايا #واتسآب

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