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صورة صادمة لهيفاء وهبي وعاصي الحلاني قبل 22 عاماً!

السبت 17 مارس 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة صادمة لهيفاء وهبي وعاصي الحلاني قبل 22 عاماً!



عالم الفن

ما لم يكن متوقعاً على الاطلاق انه وبعد مرور 22 سنة على مشاركة النجمة هيفا وهبي تصوير كليب إلى جانب الفنان عاصي الحلاني ان يلجأ مخرج العمل إلى الافراج عن فيديوهات من كواليس تصوير العمل.

وفي التفاصيل ان مخرج كليب "يا ميمة" رجا زهر مخرج نشر فيديوهات من كواليس الكليب، الذي شاركت فيه الفنانة هيفاء وهبي كموديل وكان ذلك في عام 1996.

وأشار رجا إلى أن كليب "يا ميمة" هو الظهور الأول لهيفاء أمام الكاميرات قائلا: "هذا هو العمل التمثيلي الأول لمتعددة المواهب هيفاء وهبي إنها سيدة موهوبة ورائعة".

وبالفعل فقد ظهرت هيفا في غاية الجمال بملامحها الفاتنة والساحرة وهي تعتمد اللوك البدوي والماكياج القوي. 

#هيفا وهبي #عاصي الحلاني

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