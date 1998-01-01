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محامي ممثلة إباحية: ترامب أقام مع موكلتي علاقة بعد توليه الرئاسة

السبت 17 مارس 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامي ممثلة إباحية: ترامب أقام مع موكلتي علاقة بعد توليه الرئاسة



واشنطن / وكالات /

قال محامي الممثلة الإباحية، سترومي دانيلز، التي تتهم ترامب بإقامة علاقة معها منذ 2006، "إن بعض الاتهامات التي ادعتها الممثلة، حدثت أثناء وجود ترامب على رأس الإدارة الأمريكية".

ورداً على سؤال "cnn"، حول إذا ما كانت هذه الاتهامات قد حصلت بعد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أجاب المحامي مايكل أفيناتي: "نعم"، رافضاً الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ولفت المحامي الأمريكي الى أن موكلته قد "تعرضت للتهديد الجسدي لالتزام الصمت بشأن ما تعرفه عن دونالد ترامب"، مبيناً أنها ستكشف التفاصيل بشأن ما حدث في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) ستبث يوم 25 آذار/ مارس.

وزعمت كليفورد أنها كانت على علاقة بترامب بدأت في 2006 واستغرقت عدة أشهر. ونفى ترامب ذلك.

وفي رسالة أرسلت لمحامي ترامب الخاص مايكل كوهين، عرضت دانيلز إرسال مبلغ 130 ألف دولار لحساب خصصه ترامب حتى تتحرر من اتفاق سري وقعته في تشرين الأول/ أكتوبر 2016. وتجاهل كوهين العرض.

وقال كوهين إنه دفع لكليفورد 130 ألف دولار من ماله الخاص خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016، ولم يذكر سبب تقديم هذا المبلغ كما أنه لم يحدد إن كان ترامب علم بذلك.

وأقام أفيناتي دعوة قضائية الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس قائلا: "إن ترامب لم يوقع الاتفاق السري الذي أبرمه محاميه مع كليفورد ما يجعل الاتفاق باطلا ويتيح نشر الاتفاق والوثائق المرتبطة به".

وقال أفيناتي لرويترز، "إن ست نساء تواصلن مع مؤسسته القانونية للحديث عن علاقاتهن مع ترامب"، مضيفاً أن النساء كانت لديهن "قصص مشابهة بشكل مذهل لقصة موكلتي.. وما زلنا بصدد التحقق من هذه المزاعم".

وفي وقت سابق أبلغ أفيناتي شبكتي (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) بأن اثنتين على الأقل من النساء وقعتا اتفاقات سرية.

#ممثلة إباحية #ترامب #فضيحة

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