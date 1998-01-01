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الجمعية الإسلامية بغزة توزع طرود غذائية على الاسر المحتاجة

السبت 17 مارس 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت الجمعية الإسلامية بغزة 1400 طرداً غذائياً على الأسر الفقيرة والمستورة غرب مدينة غزة.

قال مدير عام الجمعية الإسلامية أن توزيع هذه الطرود يأتي للتخفيف عن أبناء  الشعب المحاصر والتغلب على ظروفهم الصعبة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة.

حيث توجهت الجمعية الإسلامية بالشكر لكل من يساهم ويدعم الصمود المتواصل للشعب الفلسطيني.

وعبر المواطنون عن شكرهم للجهود التي تبذلها الجمعية الإسلامية للتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها الأسر الفلسطينية، داعين للاستمرار في تقديم الدعم لأبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة منذ 11 عام.

#الجمعية الإسلامية

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