جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

مؤتمر لغزة والمستفيد (إسرائيل)!! بقلم : عماد الإفرنجي

السبت 17 مارس 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر لغزة والمستفيد (إسرائيل)!! بقلم : عماد الإفرنجي




دموع التماسيح التي ذرفتها الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في المؤتمر الذي عقداه الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض حول "الأزمة الإنسانية في غزة " لم ولن تخدع شعبنا الفلسطيني ، فهما سبب آلام ودمار غزة. ما حدث تزييف للحقائق وتضليل للرأي العام العالمي عن مسؤوليتهما المباشرة عن قتل وحصار مليوني فلسطيني .
التظاهر الأمريكي بالحرص على غزة وحل أزمتها كذب وتدليس ، ومحاولة مكشوفة لتمرير صفقة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية من البوابة الإنسانية ، ومن عمق جراح غزة هو من اعتبر القدس عاصمة لإسرائيل ، ومن يقطع تمويل الأونروا ، ويوفر الغطاء لكل جرائم الاستيطان والارهاب في الضفة وتحويلها إلى كانتونات معزولة وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وهو أيضا من يدعم شن الحروب على غزة وقتل أبنائها .
مؤتمر النواح الأمريكي - الذي يتحدث عن تخفيف وليس إنهاء معاناة غزة -  لن يجبر غزة على التراجع عن ثوابت وحقوق شعبنا، فقد فقدت أمريكا مصداقيتها حتى أمام من صدقوا وهم التسوية والرعاية الأمريكية لما تسمى عملية السلام ، ما يجري هو فقط لإنقاذ "إسرائيل" من تداعيات الانفجار القادم للغزيين ضد منظومة المحاصرين بعدما وصلت أوضاعها الكارثية إلى ما لا يمكن أن يتحمله بشر !!.
مؤتمرهم المزعوم استغلال لأوضاع غزة الجريح وابتزاز سياسي ضد الفلسطينيين بهدف تمرير المخطط الأمريكي الجديد ، وإسرائيل أكبر الرابحين من المؤتمر عبر تجميل وجهها القبيح وتصويرها الحريصة على أهل غزة ، وتحقيقها خطوات في مسار التطبيع مع دول عربية ، وصفعة من تلك الدول للسلطة الفلسطينية ،إضافة الى أن المساعدات التي وعدوا بها غزة - إن وصلت - سيمر معظمها من خلال اسرائيل التي ستراقبها وتمرر ما يخدم مصالحها وتستفيد منه اقتصاديا . 
غزة لا تريد منكم مؤتمرات دعائية ، ارفعوا الحصار الظالم عنها وامنعوا الحروب عليها ، حينها غزة لا تريد منكم اغاثة أو مساعدات ، غزة ليست قضية انسانية فقط ، بل أساسها قضية سياسية وحقوق وثوابت وأرض ووطن وشعب ، والحل فقط بإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ، ووقف الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والمالي لإسرائيل وعدم حمايتها أمام المجتمع الدولي أو منع ملاحقتها القانونية . 
أحسنت السلطة الفلسطينية بمقاطعة مؤتمر النواح والكذب ، لكنها لم تتقدم سنتيمتر واحدا لإنهاء معاناة غزة إنما تعمق أزماتها بعقوبات انتقامية تصل إلى حد الفضيحة الوطنية . يجب على السلطة الرد بخطوات عملية تبدأ بتعزيز المصالحة والشراكة الوطنية وإلغاء العقوبات الانتقامية بحق غزة من أجل مواجهة صفقة ترامب صفا فلسطينيا واحدا ، والمضي قدما للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني نحو التحرير والاستقلال .
 

أخبار ذات صلة

دعم انتفاضة القدس (8) ...بقلم عماد الإفرنجي

مخاوف مواطن ..الموظفون (1) ..بقلم : عماد الإفرنجي

مخاوف مواطن الانتخابات (5) ...بقلم عماد الإفرنجي

مخاوف مواطن ..حل لكل مشكلة (10) ...بقلم عماد الإفرنجي

مخاوف مواطن .. البرنامج السياسي (2) ..بقلم : عماد الإفرنجي

مخاوف مواطن الرئاسة والتشريعي (3) ...بقلم :عماد الإفرنجي

الأكثر قراءة اليوم

صور.. مصرع جنديين اثنين واصابة 3 اخرين بجراح خطرة قرب جنين

موقع عبري: "لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس و هو أسير محرر

مردخاي يهدد حماس : لا تختبرونا لان الامر سينتهي بكارثة حقيقية

دحلان: لا أريد أن أكون بديلا لعباس والمصالحة وصلت الى طريق مسدود

وفاة مضيفة طيران "الإمارات" إثر سقوطها من طائرتها في أوغندا

الاحتلال يحاصر برطعة ويسحب تصاريح عائلة المنفذ وليبرمان يتوعد باعدامه

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق

أبو مرزوق: التحقيقات في تفجير موكب الحمدالله وصلت لنتائج ملموسة

عملية جنين

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية جنين

ترامب والرئيس عباس

مسؤول: أمريكا بدأت ترتيبات ما بعد عباس..و"حل إنساني" لأزمات غزة بدون سلطة وحماس

ترامب وصهره

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر لمنعها وصول التمويل لحماس

الاتصالات الفلسطينية