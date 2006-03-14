مفوضية الأسرى: الأسير الشوبكي بحاجة ماسة الى عملية في عينيه وتأخير إجرائها قد يفقده البصر

غزة/سما/

أفاد مسئول الدائرة الإعلامية في مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح الأسير المحرر رامي عزارة بأنه قد وصلت إلى المفوضية رسالة عاجلة من شيخ الأسرى وأكبرهم سنا اللواء فؤاد حجازي الشوبكي (٧٧عام), مفادها بأنه قد تم عرضه قبل عدة ايام من وصول هذه الرسالة على أطباء العيون في مشفى "سوروكا" ببئر السبع بعد أن اشتكى في العديد من المرات من ألم شديد في عينيه, وعدم وضوح الرؤية بشكل كبير, وخاصة في عينه اليمنى.

وأضافت رسالة اللواء الشوبكي حسبما أفاد عزارة بأنه وبعد الفحص في مشفي "سوروكا" الإسرائيلي من قبل عدة أطباء تبين وجود تفاقم للجفاف في كلتا عيناه, إضافة إلى وجود مياه بيضاء, وأن العين اليمنى تعاني من ذلك بشكل أكبر.

كما أفادت رسالة الشوبكي بأن الأطباء الإسرائيليين في المشفى أقروا له عملية في كلتا عيناه, ولم يحددوا له موعد إجرائها, ولكنهم في الوقت ذاته حذروا من التأخير في ذلك, والذي قد يفقده بصره, خاصة في عينه اليمنى.

يذكر بأن الأسير فؤاد الشوبكي معتقل منذ تاريخ 14/3/2006 بعد أن تم خطفه من سجن أريحا برفقة الأمين العام للجبهة الشعبية وعدد من المحجوزين الأخرين هناك, وقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عام, تم تخفيضها فيما بعد إلى 17 عام, وهو يعاني من العديد من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر,إضافة إلى ألم شديد ومتواصل أسفل الكلى, والذي يتفاقم بشكل كبير مما ينذر بخطر على حياته.