جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الإعلام: خرق القانون الدولي بشأن القدس جريمة سياسية لا يُمكن السكوت عليها

السبت 17 مارس 2018 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبرت وزارة الإعلام الحملة الإسرائيلية، التي كشف عنها سفير تل أبيب لدى موسكو، غاري كورين لإقناع دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، استمرارًا لخرق القانون الدولي، وتماديًا على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة  بالقدس بوصفها أرضًا محتلة.

وقالت: " تُثبت الاتصالات التي تجريها خارجية الاحتلال، وأوهامها بانضمام دول أخرى إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا في مخالفة القانون الدولي، أن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تمارس الإرهاب السياسي أيضًا."

ودعا القائم بأعمال الوزارة د. فايز أبو عيطة دول العالم إلى احترام  القرارات الدولية الخاصة بالقدس، والتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس غواتيمالا جيمي موراليس، على أنهما خرقا قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، في سابقة خطيرة.

وأكد أن الاعتداء على القانون الدولي بشأن القدس ليس عملاً دبلوماسيًا أو نشاط علاقات عامة، أو شأنًا خاصًا بالعلاقات الثنائية بين الحكومات، بل جريمة سياسية لا يُمكن السكوت عليها، وتستوجب المحاسبة في أروقة المحاكم الأممية.

واختتم أبو عيطة بدعوة البرلمانات والمجالس النيابية ووزراء العدل في دول العالم إلى احترام القانون الدولي، واعتبار كل مخالفة له جريمة سياسية لا يمكن السكوت عليها، واعتداءً على حق الشعوب بتقرير مصيرها، وممارسة سيادتها على أرضها.

#وزارة الإعلام #القانون الدولي #القدس

أخبار ذات صلة

حماس - الجهاد

في بيان مشترك..حماس والجهاد: الأقصى خط أحمر لا يُمكن السكوت عن المساس به

وزارة النقل والمواصلات

اعلان هام صادر عن وزارة النقل والمواصلات بشأن موظفي غزة

اسرائيل تزعم:مندوب فلسطين اقر بان قرارات اليونسكو حول القدس سياسية

قمة عربية- ارشف

اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل

بنس و الملك الأردني

بنس يعترف : نحن والأردن مختلفان حول قرار ترامب بشأن القدس

مجلس الامن

جلسة طارئة صباح الجمعة لمجلس الامن بشأن القدس

الأكثر قراءة اليوم

موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

موقع عبري: "لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"

تفاصيل جديدة في قرار قاضي فرنسي القبض على بنت الملك سلمان

صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس و هو أسير محرر

دحلان: لا أريد أن أكون بديلا لعباس والمصالحة وصلت الى طريق مسدود

وفاة مضيفة طيران "الإمارات" إثر سقوطها من طائرتها في أوغندا

الخارجية الإيرانية ترد بعنف على ولي العهد السعودي!

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

مسؤول: أمريكا بدأت ترتيبات ما بعد عباس..و"حل إنساني" لأزمات غزة بدون سلطة وحماس

ترامب وصهره

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر لمنعها وصول التمويل لحماس

عملية دهس جنين

بالصور.. الاحتلال يعلن رسميا عن مصرع جنديين اثنين واصابة 3 اخرين بجراح خطرة قرب جنين

مردخاي

مردخاي يهدد حماس : لا تختبرونا لان الامر سينتهي بكارثة حقيقية

الاتصالات الفلسطينية