تربية قلقيلية تنظم دورات المنهاج الجديد لمعلمي المرحلة الاساسية العليا

قلقيلية / سما /

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية دورات المنهاج الجديد لمعلمي المرحلة الاساسية العليا من الصف الخامس وحتى التاسع الاساسي، وذلك من خلال مجموعات عمل لكل مبحث رئيسي وبإشراف طاقم المشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم، ونخبة من المعلمين.

نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم العالي اشارت الى أهمية هذه الدورات في اكساب المعلمين خبرات ومهارات في التفاعل مع المنهاج الجديد، ومواكبة المعارف والمهارات والانشطة الواردة فيها، واكتساب الخبرة في تطبيقه في المدارس باستثمار كم المعارف والخبرات والمهارات المكتسبة، خاصة وانه منهاج فلسطيني بامتياز، وبحمل الرسالة العلمية والوطنية معا، ودعت فحماوي المعلمين المشاركين في الدورات الى الاستفادة من خبرة المدربين والمشرفين التربويين في تقديم المنهاج الجديد بشكل جذاب ومشوّق للطلبة، وشكرت فحماوي طواقم التدريب في دورات المنهاج الجديد، والمدارس المستضيفة.

اما مدير الدائرة الفنية خضر عودة فقد أشار الى ان هذه الدورات التدريبية تهدف الى تهيئة وتأهيل المعلمين للتفاعل مع المنهاج الجديد للصفوف من الخامس وحتى التاسع الأساسي، وتناقش مضمون الوحدات التعليمية، واليات تنفيذ الأنشطة المختلفة، وطرق التقويم السليمة والتي تحقق الأهداف.

من جانبها اشارت مشرفة العلوم والاحياء امل أبو حجلة والمدربة في دورات المنهاج الجديد، الى ان المنهاج يمتاز بمضمون عميق وقائم على إطار معرفي متكامل، ويغطي الجوانب المعرفية والمهارية بالإضافة الى القيم والاتجاهات، من خلال وحدات تعليمية متكاملة، تركز في أنشطتها على تنمية التفكير الناقد والتحليلي لدى الطلبة، والانتقال من مفهوم التعليم والتلقين الى مفهوم التعلم النشط، وتوظيف مهارات التفكير العليا لدى الطلبة بعيدا عن التقليدية والتلقين من خلال الأسئلة السابرة والتي تستحث الطلبة للتفكير والتأمل، إضافة الى بناء الشخصية القيادية للطالب.

وأضافت أبو حجلة انه توجد ضرورة لتهيئة واعداد المعلمين للتفاعل مع المنهاج الجديد من اجل التطبيق الأمثل له ولأنشطته المختلفة، وتوظيف الوسائل التعليمية المناسبة، واجتراح الأساليب التدريسية التي تتلاءم وطبيعة ومضمون المنهاج الجديد.