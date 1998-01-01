بن سلمان ردا على سؤال ضرر نقل ترامب سفارته للقدس : نركز على السلام و انا متفائل

واشنطن / وكالات /

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" على شاشة محطة "سي بي أس " الأمريكية إن العلاقات السعودية الأمريكية "تاريخية وتعود إلى ما يقرب من 80 عامًا، والمملكة العربية السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى".

وخلال المقابلة، توجهت الصحفية نورا أودونيل بسؤال لولي العهد السعودي مفاده: هل قرار الرئيس ترامب بتحريك السفارة الأمريكية إلى القدس يساعد أو يضر بعملية السلام؟ أجاب ابن سلمان: "نحن نحاول التركيز على الجهود التي تعزز السلام للجميع، نحن لا نحاول التركيز على أي شيء قد يخلق التوتر، بطبيعتي أنا متفائل" ومن الطبيعي أن أكون إيجابيا، لذا، أحاول التركيز على الأشياء التي ستدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الجميع.

وسألت الصحفية أودونيل بجزء المقابلة ولي العهد السعودي عن طبيعة الزيارة المرتقبة، إلى جانب دور صهر الرئيس ترامب جارود كوشنير بعملية السلام، وكذا خطة الرئيس لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وردا على دور كوشنير بعملية السلام قال ابن سلمان إنه التقاه فعلا بهذا الصفة كمبعوث من الرئيس الأمريكي، مضيفا: "واجبنا كسعوديين هو تحسين العلاقات مع حلفائنا ومع جميع ممثلي هذه المؤسسات".

وفي سياق متعلق بالعلاقات مع إسرائيل، أعلنت شركة الخطوط الهندية أن طائراتها ستعبر الأجواء السعودية خلال رحلاتها إلى تل أبيب، في خطوة تنهي عقودا من الحظر السعودي لاستخدام مجال المملكة الجوي لمثل تلك الرحلات.

وقال المتحدث باسم الشركة برافين باتناغار لوكالة الصحافة الفرنسية إن رحلات الخطوط الهندية إلى إسرائيل ستبدأ اعتبارا من 22 مارس/آذار الجاري، وستعبر الأجواء السعودية.