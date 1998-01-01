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"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

السبت 17 مارس 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"



لندن / وكالات /

تسلم مسؤولون سعوديون نسخة من "صفقة القرن" التي أعدتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير أنها لم تنشر بعد رسميا، بحسب ما كشفه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وكشف الموقع أن الصفقة تقع في 35 صفحة، وعلم بها الجانب الفلسطيني بالكامل، وعلقت السلطة بقولها: "لن تجد فلسطينيا واحدا يقبل بهذه الصفقة"، بحسب ما صرح به مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه.

وتقضي الخطة بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة تغطي نصف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وبدون القدس المحتلة، والبدء بإيجاد حلول لمسألة اللاجئين.

كما تقول الصفقة إنه على الفلسطينيين بناء "قدس جديدة" على أراضي القرى والتجمعات السكانية القريبة من المدينة.

وتقضي الصفقة ببقاء الملف الأمني والحدود بيد إسرائيل، فيما تبقى المستوطنات هناك خاضعة لمفاوضات الحل النهائي.

وعن المدينة القديمة في القدس التي فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تقضي الخطة بإنشاء ممر من الدولة الفلسطينية الجديدة إلى القدس القديمة للعبور هناك لأداء الصلوات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى قبل يومين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين، في العاصمة عمان، وبحث معه آخر التطورات بشأن مدينة القدس المحتلة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عباس أطلع العاهل الأردني على مجمل التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.


وأشاد عباس بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب وقضيته العادلة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

من جهته، شدد العاهل الأردني على وقوف بلاده بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

#صفقة القرن #ترامب #القدس #عباس

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