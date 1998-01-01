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قرار باستخدام حكم الفيديو المساعد بالمونديال

السبت 17 مارس 2018 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار باستخدام حكم الفيديو المساعد بالمونديال



وكالات / سما /

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم استخدامها في كأس العالم 2018، المقرر انطلاقه في روسيا الصيف المقبل.

وقال إنفانتينو للصحفيين: "ستكون هذه المرة الأولى في كأس العالم التي تستخدم فيها تقنية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف: "تم تجربة واعتماد هذه التقنية ونحن سعداء للغاية بهذا القرار الذي سيساعد الحكام في المباريات".

ويعدّ تطبيق تقنية الفيديو، أحد أهم مشروعات إنفانتينو، منذ انتخابه رئيسا لـ"الفيفا" في فبراير 2016.

وأشار إنفانتينو إلى أن هذه التقنية ستساعد في تقليص أخطاء الحكام في المباريات.

#حكم الفيديو #المونديال

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