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بيت لحم: الاحتلال يعتقل مواطنا ويستدعي اسيرين محررين

السبت 17 مارس 2018 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، شابا من بيت لحم، وسلمت اسيرين محررين بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمنى ، بان قوات الاحتلال يرافقها وحدات خاصة، اعتقلت الشاب شادي عيسى معالي (35 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اثناء تواجده في محل تجاري في منطقة "دوار نيسان" وسط المدينة.

وأضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت اثناء اعتقال الشاب معالي بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا النار اثناء المواجهات، دون ان يبلغ عن إصابات.

وأشار ذات المصدر، الى ان قوات الاحتلال سلمت الاسيرين المحررين وليد البستنجي، وعبد الله سليمان نواورة، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، في منطقة العبيات شرقا.

#الاحتلال #اعتقال

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