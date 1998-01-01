اعتقالات ومداهمات وتخريب في عدد من مدن الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقال ودهم وتخريب في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عددا من المواطنين من مدينة بيت لحم، وداهمت منازل وعاثت خرابا فيها.

وعُرف من بين المعتقلين، الشاب كرام ابراهيم محمد موسى من بلدة الخضر ببيت لحم، إضافة لاعتقالها الشاب شادي معالي من مخيم الدهيشة ببيت لحم، أثناء تواجده في ساحة كنيسة المهد.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس شقيق الأسير قبها الشاب عصام قبها وهو طالب في كلية الصيدلة، كما هددت عائلة الأسير بهدم منزلها خلال وقت قريب.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت عملية عسكرية واسعة في بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب جنين مسقط رأس الأسير علاء قبها منفذ عملية الدهس قرب حاجز دوتان أمس.

وأشاروا إلى مداهمة عشرات المنازل في البلدة عرف منها منازل تعود لكل من : علي شريف كبها وشقيقه جودات شريف كبها وراتب عبد الطيف كبها والد الشاب علاء ومنازل شقيقه ومنزل السيد جمال شريف كبها وابراهيم احمد كبها ومحمد ابراهيم كبها ابو ناصر وبهاء كبها ومنزل شقيقيه ومنزل ذوي الشاب مأمون اسعد كبها .