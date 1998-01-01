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قوة من المستعربين تختطف شابا من بيت لحم

السبت 17 مارس 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوة من المستعربين تختطف شابا من بيت لحم



بيت لحم / سما /

اختطفت الوحدات الخاصة الاسرائيلية "مستعربين" في وقت متاخر ليلة امس، الشاب شادي عيسى معالي (39 سنة) من مخيم الدهيشة .

ووقع الحادث حينما كان شادي يتجول في سيارة برفقة عدد من اصدقائه قرب دوار نيسان في شارع المهد الجديد وسط مدينة بيت لحم وهو شارع مكتظ بالمارة والمركبات ؛ ترجل عدد من المستعربين الذين كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة فلسطينية وتقمصوا شخصية شبان فلسطينيين واعتقلوا الشاب معالي بمساندة قوة من الجيش الاسرائيلي حضرت الى المكان بعد القاء القبض عليه.

والشاب شادي هو من كوادر الجبهة الشعبية وكان مطلوبا لقوات الاحتلال منذ نحو عام اذ جرى اقتحام منزله عدة مرات وقد قام الجنود بتهديد عائلته والضغط عليهم لتسليم نفسه مهددينه بالقتل في حالة عدم الامتثال لذلك، وكان قد اعتقل لمدة عشرة اعوام على الاقل من بينها عدة سنوات قيد الاعتقال الاداري وفي اخر مرة له اعلن اضرابا عن الطعام لمدة اربعين يوما ضد اعتقاله الاداري وهو من المستهدفين للاعتقال وسبق وان اعتقل على ايدي القوات الخاصة لمرتين سابقا .

#مستعربين #شادي معالي #مخيم الدهيشة

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