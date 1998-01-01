الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعاً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.