جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

السبت 17 مارس 2018 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعاً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

#الطقس #درجات الحرارة #الجو

أخبار ذات صلة

الطقس: جو بارد والحرارة أدنى من معدلها بـ3 درجات وتساقط الأمطار

محدث: ارتفاع عدد قتلى شجار غزة الى خمسة

هاني النجار

مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في الداخل المحتل

ابقار غزة

مناشدة لتدخل وزير الزراعة ..ارتفاع نسبة الابقار المصابة بالحمى القلاعية بغزة الى 25٪

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة في قرار قاضي فرنسي القبض على بنت الملك سلمان

وفاة مضيفة طيران "الإمارات" إثر سقوطها من طائرتها في أوغندا

البزم: نحقق مع مشتبه بهم باستهداف موكب الحمدالله وسنعلن "كل شيء" للرأي العام

تدريبات إسرائيلية على سيناريو تدخل روسيا في أي حرب مقبلة

زوجة نجل الرئيس ترامب ترفع دعوى طلاق أمام محكمة في نيويورك

الخارجية الإيرانية ترد بعنف على ولي العهد السعودي!

مواجهات ساخنة في الدور ربع النهائي لابطال أوروبا

الأخبار الرئيسية

ترامب والرئيس عباس

مسؤول: أمريكا بدأت ترتيبات ما بعد عباس..و"حل إنساني" لأزمات غزة بدون سلطة وحماس

وزير إسرائيلي يشيد بدور قطر لمنعها وصول التمويل لحماس

عملية دهس جنين

بالصور.. الاحتلال يعلن رسميا عن مصرع جنديين اثنين واصابة 3 اخرين بجراح خطرة قرب جنين

مردخاي

مردخاي يهدد حماس : لا تختبرونا لان الامر سينتهي بكارثة حقيقية

حدود غزة -ارشيفية

موقع عبري: " لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"

الاتصالات الفلسطينية