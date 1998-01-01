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فلسطين ودومينيكا توقعان على إقامة علاقات دبلوماسية

الجمعة 16 مارس 2018 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعت دولة فلسطين وكمنولث دومينيكا، في جزيرة مارغاريتا الفنزويلية، بيانا مشتركا حول إقامة علاقات دبلوماسية، على هامش الاجتماع الوزاري الاعتيادي الثالث والعشرين لرابطة دول الكاريبي.

 ووقع عن الجانب الفلسطيني، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية والكاريبي ليندا صبح، وعن دومينيكا وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون الكاريكوم فرانسين بارون.

وعقب التوقيع تم مناقشة آفاق تعاون بين الدولتين في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، ومتابعة ما قدمته دولة فلسطين من إغاثة ومساعدات إنسانية خلال شهر أيلول الماضي إثر الإعصار المدمر الذي ما زالت تعاني دومينيكا من نتائجه حتى اليوم.

 ويذكر أن دولة فلسطين كانت من السباقين في إرسال فريق إغاثة إلى الجزيرة الكاريبية، من أطباء ودفاع مدني وأخصائيين من الهلال الأحمر الفلسطيني، برئاسة مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري والسفيرة صبح.

ومن المتوقع أن تقدم السفيرة صبح أوراق اعتمادها كسفير غير مقيم لدى دومينيكا خلال الشهر المقبل، إلى رئيس دومينيكا تشارلز سفارتين، والتوقيع على اتفاقية مشاورات سياسية فور تقديم أوراق الاعتماد.

#فلسطين #دومينيكا

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