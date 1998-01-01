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استجواب نتنياهو وعائلته الاثنين وترجيحات بتوجيه لائحة اتهام ضد سارة

الجمعة 16 مارس 2018 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استجواب نتنياهو وعائلته الاثنين وترجيحات بتوجيه لائحة اتهام ضد سارة



القدس المحتلة / سما /

- ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية ستستجوب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته من جديد في قضية بيزك المعروفة إعلاميا بالملف (4000).

واوضحت القناة، إنه في حال تحسنت صحة نتنياهو الذي يعاني من الاحتقان ومشاكل صحية أخرى فإنه سيتم استجوابه يوم الاثنين، هو وزوجته سارة، وربما نجله الأكبر يائير المتورطين في الملف ذاته.

وأشارت القناة إلى أنه في حال لم تتحسن الحالة الصحية لنتنياهو فإنه سيتم تحديد موعد آخر للاستجواب.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر مقربة من دوائر التحقيقات أنه قد يتم توجيه لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو في قضية مهاجع رئيس الوزراء، مشيرةً إلى أنه بالرغم من انتهاء التحقيق المطلوب في القضية فإن موقف النائب العام افيحاي ماندلبليت لم يتغير بضرورة إعداد لائحة اتهام ضدها وتقديمها للمحاكمة.

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