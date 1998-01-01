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مردخاي يهدد حماس : لا تختبرونا لان الامر سينتهي بكارثة حقيقية

الجمعة 16 مارس 2018 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مردخاي يهدد حماس : لا تختبرونا لان الامر سينتهي بكارثة حقيقية



وكالات

هددت اسرائيل مساء اليوم حركة حماس في قطاع غزة عبر  الجنرال الاسرائيلي مردخاي منسق الحكومة الاسرائيلية في الضفة وغزة وقال الجنرال الاسرائيلي ان الاستفزازات التي تقوم بها  الحركة والمنظمات الاخرى التي وصفها بالارهابية  قد تتسبب في حدوث تصعيد وتعرض سكان القطاع للخطر

وقال ان تفعيل العبوات الناسفة يوم امس ضد جنود الجيش الاسرائيلي  كان تصرفًا خطيرُا وعديم المسؤولية واضاف ان حماس  فقد اختارت  وجميع التنظيمات الفلسطينية  الأخرى تعريض عموم سكان قطاع غزة للخطر وبدون اي سبب حسب ما ذكر عبر صفحته في فيسبوك 

واضاف ايضا انه وعلاوة على ذلك فان هذه الممارسات ادت الى المس بسكان القطاع وكان من الممكن أن تنتهي بكارثة. وقد تسبب تشغيل العبوات في عرقلة تصليح خط مياه الى قطاع غزة، وعطل عمل المحطة الجديدة لتنقية المياه العادمة التي تم تدشينها في الآونة الاخيرة.

المس بالمحطة لتنقية المياه العادمة ولا سيما اسطوانة الغاز الموجودة داخلها قد تؤدي الى المس بكل من يسكن حولها والمس 300 ألف شخص من المفروض ان تقدم لهم الخدمة حسب ما يزعم 

واضاف انه يقترح  على حماس  الا تختبرنا ثانية حيث ان كل تصعيد وانعكاساته سيرتد عليها فتتحمل مسؤوليتها ونوضح ان الممارسات التي تقوم بخا في البنى التحتية المدنية تعرض الغزيين للخطر – لكن على الارجح ان حركة حماس لا تكترث لذلك- ولا جديد في هذا الامر حسب زعمه .

#مردخاي #حماس #تهديد

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