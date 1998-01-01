محافظ خان يونس يطالب بإبعاد الصحة عن المناكفة السياسية

خانيونس / سما /

شارك الدكتور احمد الشيبي محافظ خان يونس بحفل تخريج طلبة كلية الطب من جامعة الأزهر بغزة وقال الشيبي في تصريحات صحفية إن القطاع الصحي بغزة في أمس الحاجة إلى أجيال جديدة من الأطباء وان حاجتنا للأطباء حاجة ملحة وضروررية متمنيا في المستقبل القريب ان نعتمد على أبنائنا في مجال الصحة وان نخفف العبىء من التحويل للعلاج بالخارج .

وأكد الشيبي دعمة المطلق لكليات الطب والتمريض بقطاع غزة لما في ذلك حل لمشكلات جمة تواجهه قطاعنا الحبيب .

وقال المحافظ في كلمته ان الطبيب الفلسطيني يتميز بكفاءة عالية وان كثير من الدول اعتمدت في قطاعها الصحي على الأطباء الفلسطينين لما لهم قدرة عالية في هذا المجال والأمثلة كثيرة على ذلك .

وطالب الدكتور الشيبي بعدم زج القطاع الصحي في المشكلات السياسية وإبعاد الصحة الفلسطينية عن المناكفات السياسية وجعل الخدمة الصحية للجميع .