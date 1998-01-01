صور: الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس قرب مستوطنة في جنين و هو أسير محرر

رام الله / سما /

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن منفذ عملية الدهس قرب مستوطنة في جنين هواسير محرر وانه استهدف بعمليته قوة عسكرية على الطريق.

وافادت مصادر بان منفذ عملية الدهس هو الشاب علاء راتب قبها (26 عاما) هو من سكّان قرية برطعة، ونقله الاحتلال للتحقيق، بعد أن "هاجم قوة عسكرية كانت تقوم بتأمين الحماية لعمال يعملون في الطريق الاستيطاني 585".

وأشار بيان الجيش إلى أنّ الشاب اعتقل سابقًا لثلاثة أشهر على خلفيّة إلقائه حجارة على جنود ومستوطنين، وكان ممنوعًا من دخول إسرائيل.

وأضاف البيان أنّ جيش الاحتلال داهم قرية برطعة، ونفّذ عمليّة عسكرية في محيط سكن الشاب.

يتبع ..







