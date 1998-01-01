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موقع عبري: " لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"

الجمعة 16 مارس 2018 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: " لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"



عكا للشؤون الإسرائيلية

زعم موقع "مفزاك لايف" العبري، اليوم الجمعة، أن حادثة تفجير العبوات على الحدود مع قطاع غزة بالأمس، لعبة خطيرة تمارسها حماس، وكانت من الممكن أن تؤدي إلى اندلاع تصعيد عسكري، لو تم إصابة مجموعة من الجنود بسبب هذه العبوات.

ووفق الموقع العبري، فإن "حادثة الامس، تعد الرابعة من نوعها، خلال الأشهر الأخيرة، وأن الصبر الإسرائيلي بدأ ينفد، وبات من الواضح أن الجولة الجديدة ضد قطاع غزة هي مسألة وقت".

وبحسب "مفزاك لايف"، تدرك قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أن عبوة أخرى قد تنفجر، وتفجر معها الأوضاع في الجنوب، وتؤدي لوقوع حرب بين حماس و"إسرائيل"، الأمر الذي لا يريده جميع الأطراف، على حد زعم الموقع.

ووفقا لموقع مفزاك لايف، "صرح قائد الذراع العسكري لحركة حماس بغزة، أن حركته قادرة على قصف "إسرائيل" بالصواريخ على مدار 6 شهور متواصلة، في حال اندلعت حربا جديدة. 

وزعم الموقع العبري، أن هذه التصريحات قالها قائد الذراع العسكري للوفد الأمني المصري، الذي غادر غزة اليوم.

وأشار إلى أن تهديدات حماس تأتي في ظل استعدادات "إسرائيل" للحرب، وانتهائها بالأمس من 3 تدريبات عسكرية ضخمة.

#تفجيرات #غزة #حماس #اسرائيل

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