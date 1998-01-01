جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أرقام رونالدو وميسي التهديفية ضد يوفنتوس وروما

الجمعة 16 مارس 2018 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام رونالدو وميسي التهديفية ضد يوفنتوس وروما



وكالات / سما /

قضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بصدام من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بينما يلعببرشلونة الإسباني ضد روما الإيطالي.

وكان الميرينجي قد تخطى بوابة ثمن النهائي عبر إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي عقب التفوق عليه ذهابًا إيابًا، بينما تأهل فريق السيدة العجوز من معقل خصمه الإنجليزي، توتنهام بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف في ويمبيلي.

أما البرسا فأطاح بتشيلسي الإنجليزي عقب الفوز عليه في كامب نو بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، فيما بلغ ذئاب العاصمة الإيطالية دور الثمانية بعد إقصاء شاختار الأوكراني بفضل الهدف خارج الأرض بعد التعادل إيجابيًا في النتيجة الإجمالية بهدفين لمثلهما.

ويملك كريستيانو رونالدو، نجم سانتياجو بيرنابيو أرقامًا تهديفية ممتازة ضد البيانكونيري، حيث سجل 7 أهداف وأسيست واحد في 5 مباريات ضد اليوفي، أما ليونيل ميسي، البرغوث الأرجنتيني ففي رصيده هدفين وأسيست واحد ضد روما في مباراتين سابقتين، فاز في إحدهما وتعادل في الأخرى، ويملك صاحب الـ 30 عامًا في المجمل 12 هدفًا في 19 لقاء ضد أندية الكالتشيو.

#رونالدو #روما #ميسي

أخبار ذات صلة

(فيديو) بطولة ايطاليا: يوفنتوس يتعادل مع سمبدوريا وروما يقترب منه

نابولي يهزم يوفنتوس وروما يصعد للمركز الرابع بالدوري الإيطالي

رونالدو يواصل سيطرته التهديفية في دوري أبطال أوروبا

مورينيو: هازارد لا يقل عن رونالدو وميسي

كريستيانو رونالدو وميسي يفشلان في جذب المشجعين

ألبا يقارن بين كريستيانو رونالدو وميسي!

الأكثر قراءة اليوم

عميدرور: حماس ليست المسؤولة عن عملية التفجير على حدود غزة

تفاصيل جديدة في قرار قاضي فرنسي القبض على بنت الملك سلمان

صورة: ناشطة تونسية تثير ضجة بعد ظهورها "شبه عارية" في ضريح مغربي

بجلباب ومن حقل قمح.. عكاشة يظهر من جديد مشبّهاً السيسي بمحمد علي (فيديو)

سلاح إسرائيلي جديد لتفجير العبوات الناسفة على حدود غزة

﻿مصدر إسرائيلي : لاءات رام الله الثلاث يقودها الرئيس الفلسطيني الذي رفض "الاغراءات" العربية

البزم: نحقق مع مشتبه بهم باستهداف موكب الحمدالله وسنعلن "كل شيء" للرأي العام

الأخبار الرئيسية

عملية دهس جنين

بالصور.. الاحتلال يعلن رسميا عن مصرع جنديين اثنين واصابة 3 اخرين بجراح خطرة قرب جنين

حدود غزة -ارشيفية

موقع عبري: " لعبة " التفجيرات خطيرة وحماس تهدد بقصف "تل أبيب"

ترامب

موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

مواجهات - ارشيفية

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة بمرور 100 يوم على إعلان ترمب

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة الى رام الله

الاتصالات الفلسطينية