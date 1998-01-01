أرقام رونالدو وميسي التهديفية ضد يوفنتوس وروما

وكالات / سما /

قضت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بصدام من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، بينما يلعببرشلونة الإسباني ضد روما الإيطالي.

وكان الميرينجي قد تخطى بوابة ثمن النهائي عبر إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي عقب التفوق عليه ذهابًا إيابًا، بينما تأهل فريق السيدة العجوز من معقل خصمه الإنجليزي، توتنهام بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف في ويمبيلي.

أما البرسا فأطاح بتشيلسي الإنجليزي عقب الفوز عليه في كامب نو بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، فيما بلغ ذئاب العاصمة الإيطالية دور الثمانية بعد إقصاء شاختار الأوكراني بفضل الهدف خارج الأرض بعد التعادل إيجابيًا في النتيجة الإجمالية بهدفين لمثلهما.

ويملك كريستيانو رونالدو، نجم سانتياجو بيرنابيو أرقامًا تهديفية ممتازة ضد البيانكونيري، حيث سجل 7 أهداف وأسيست واحد في 5 مباريات ضد اليوفي، أما ليونيل ميسي، البرغوث الأرجنتيني ففي رصيده هدفين وأسيست واحد ضد روما في مباراتين سابقتين، فاز في إحدهما وتعادل في الأخرى، ويملك صاحب الـ 30 عامًا في المجمل 12 هدفًا في 19 لقاء ضد أندية الكالتشيو.