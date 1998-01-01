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وست هام يسعى لإراحة الريال من بنزيما

الجمعة 16 مارس 2018 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وست هام يسعى لإراحة الريال من بنزيما



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن رغبة نادي وست هام في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم بنزيما في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى عدة أندية على رأسها أرسنال, وباريس سان جيرمان, وموناكو, وليون فريقه السابق، في ظل تأكد رحيله بنسبة كبيرة عن "الملكي" نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن وست هام على استعداد لدفع 53 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، الذي يرغب في خوض تجربة قوية بالدوري الإنجليزي.

وأوضحت "ديلي ستار", إلى أن بنزيما قد يشكل ثنائيا ناريا مع المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" زميله السابق في صفوف "الملكي"، ومهاجم وست هام حاليا.

يشار إلى أن بنزيما شارك في 33 مباراة مع ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 أخرى.

 
 
#وست هام #بنزيما

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