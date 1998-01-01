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آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل

الجمعة 16 مارس 2018 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيتن عامر تتحدث عن أغرب عاداتها في المنزل



وكالات / سما /

إعترفت الفنانة المصرية آيتن عامر بأغرب العادات التي تتبعها داخل منزلها بعيداً عن عدسات الكاميرا"أحتفظ بأكياس الهدايا التي احصل عليها في أعياد الميلاد، تحت مرتبة السرير، ولا أتخلص منها لأنها أصبحت غالية هذه الأيام".

وأضافت: "احتفظ بعلبة المخللات دائماً معي أثناء التنقل لأنني أعاني من هبوط ضغط الدم".
 


ووصفت نفسها بالطباخة الماهرة، قائلة: "تعلمت ذلك من والدتي منذ طفولتي، ووالدي أيضا علمني بعض الأكلات، وكنت دائمة الذهاب معه لشراء مستلزمات البيت، وأن أكثر أكلة يحبها زوجي هي الملوخية"، وفق موقع "لها".

وخلال الحلقة، لفتت آيتن الانظار بصوتها الجميل، حيث لعبت مع عادل لعبة "صور النجوم"، وغنت لمجموعة منهم مثل صباح وشيرين عبد الوهاب، الامر الذي شكل مفاجأة للجمهور الذي أثنى على جمال صوتها.
 
#آيتن عامر

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