مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب

وكالات -

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية قولها إن السعودية تجري مفاوضات سرية مع جماعة الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ نحو 3 سنوات.

وذكر دبلوماسيان ومسؤولان يمنيون لـ "رويترز"، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن هناك اتصالا مباشرا بين الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام ومسؤولين سعوديين في سلطنة عمان، لإجاد حل شامل للنزاع.

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين بدون ممثل الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن لدى الحوثيين والتحالف رغبة في المضي قدما نحو اتفاق شامل".

وأشار دبلوماسيون إلى أن الحوار بين الحوثيين والسعوديين مستمر منذ حوالي شهرين، وتزامن مع تعيين الدبلوماسي البريطاني مارتين غريفثس مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول سير المفاوضات أو ما إذا كانت هناك نتائج لها، كما لم يعلق الحوثيون أو السعوديون رسميا على هذه المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن جولات التفاوض السابقة حول التسوية في اليمن، التي جرت في سويسرا والكويت بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين وحلفائهم لم تؤد إلى إحراز أي تقدم يذكر، وجرت آخر جولة من المفاوضات في الكويت برعاية الأمم المتحدة في أغسطس عام 2016.