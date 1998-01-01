إصابات برصاص جيش الاحتلال في مواجهات على حدود قطاع غزة

غزة / سما/

أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات قرب مناطق التماس على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في أبراج المراقبة العسكرية وبالدبابات في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة، أطلقوا الرصاص الحي صوب مواطنين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب ثلاثة شبان في أقدامهم برصاص قناصة الاحتلال خلال مواجهات شرق مدينة خانيونس، جنوب القطاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفيي ناصر والأوروبي في المدينة لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الشبان، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شابين في قدميهما شرق جباليا، وثالث بقنبلة غاز في رأسه شرق بيت لاهيا نقلوا على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بيت لاهيا للعلاج، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة، بينما أصيب آخرون بالاختناق.

كما شهد شرق مخيم البريج وسط القطاع ومعبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.