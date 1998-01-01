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وفاة مضيفة طيران "الإمارات" إثر سقوطها من طائرتها في أوغندا

الجمعة 16 مارس 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مضيفة طيران "الإمارات" إثر سقوطها من طائرتها في أوغندا



عنتيبي/وكالات/

ذكرت وسائل إعلام عربية، أن مضيفة على خطوط "طيران الإمارات" توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها جراء سقوطها الأربعاء الماضي من مخرج الطوارئ لطائرتها في مطار عنتيبي الأوغندي.

من جهتها، لم تؤكد شركة الطيران الإماراتية أنباء وفاة المضيفة، مكتفية بالإعلان عن فتح التحقيق في الحادث بمشاركة الشرطة الأوغندية وهيئة الطيران المدني الإماراتية.

ووفقا لموقع "إرم" الإماراتي، أعلنت طيران الإمارات بدء التحقيق في الحادث الذي تعرضت له إحدى مضيفات الشركة بعد سقوطها من مخرج الطوارئ للطائرة في مطار عنتيبي الأوغندي قبل إقلاع الرحلة التي كانت متوجهة من مطار إنتيبي إلى مطار دبي الدولي أمس الأربعاء.

وبينت الشركة أنها تتعاون مع السلطات الأوغندية لاستكمال التحقيق، مؤكدة أنه تم نقل المضيفة مباشرة لأقرب مستشفى، لتقديم العلاج اللازم وكل الدعم الممكن لها.

وذكر شهود عيان بين عاملين في المطار ومسافرين على متن الرحلة، أن المضيفة أصيبت بكسور في ساقيها، وتعرضت لجروح خطيرة.

#الامارات #مضيفة #عنتيبي

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