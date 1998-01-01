انطلاق المسيرات الاسبوعية في مختلف محافظات الوطن رفضا لإعلان ترمب

رام الله / سما /

انطلقت ظهر اليوم الجمعة المسيرات الاسبوعية في مختلف محافظات الوطن رفضا لإعلان ترمب القدس عاصمة اسرائيل .

وفي بيت لحم قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة سلمية خرجت في بيت لحم تنديدا بإعلان ترمب .

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من امام مخيم العزة شمال بيت لحم، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت، ما ادى الى اندلاع مواجهات في المكان.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بعد صلاة الجمعة.

حيث رشق الشبان الحاجز العسكري الإسرائيلي عل مدخل شارع الشهداء بالحجارة، واطلق جنود الاحتلال قنابل صوتية وقنابل غاز مسيل للدموع باتجاه الشبان ما ادى لاصابة مواطنين بحالات اختناق.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية دعت لاعتبار اليوم الجمعة يوما للغضب الشعبي وتنظيم الفعاليات النضالية والكفاحية ضد قرارات الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي.

وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ذكروا أن عملية نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس ستتم بتاريخ 14 أيار القادم في ذكرى نكبة الفلسطينيين عام 1948 وتشريدهم من قراهم.

يتبع ..