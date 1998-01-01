جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصادق على إقامة قطار خفيف يصل لمستوطنة "ارئيل"

الجمعة 16 مارس 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على إقامة قطار خفيف يصل لمستوطنة "ارئيل"



القدس المحتلة / سما /


صادق وزير المواصلات الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، على مخطط مشروع السكك الحديدية والقطار الاستيطاني، الذي سيربط  أراضي 48 المحتلة، بالمستوطنات، المتوقع أن يدشن بالعام 2025، وسيكون مساره الأول بلدة رأس العين حتى مشارف مستوطنة "أرئيل" المقامة عنوة على أراضي سلفيت بالضفة المحتلة.


وحسب موقع "واللا"، فإن المقطع الأول من مشروع القطار سيمتد من بلدة رأس العين مرورا بـ"بيتح تكفا" وصولا إلى الجامعة في مستوطنة "أرئيل"، على أن يتم معاينة مسار القطار وإقراره بشكل نهائي بغية الشروع بأعمال البناء وتطوير البنى التحتية للشبكة، حيث من المتوقع الانتهاء من مشروع المواصلات الاستيطاني بحلول 2025.
وصادق الوزير كاتس، الخميس، على المخطط، وزعم أن مشروع القطار سيخفف من أزمة السير واكتظاظ المواصلات في المركز ، "الأمر الذي من شأنه أن يوفر ملايين ساعات العمل سنويا"، على حد قوله.


وذكر أن معظم مستوطني "أرييل"، يعملون على طول مسار مخطط مشروع القطار والمنطقة الصناعية "بركان"، زاعما أن مشروع القطار سيمكنهم عند تدشينه من الوصول إلى أماكن العمل ومراكز التسوق وأماكن الترفيه بسرعة وأمان.


ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع المليء بالتحديات، حسب موقع "واللا"، إلى ما لا يقل عن 4 مليارات شيكل، علما أنه يتواجد الآن في مراحل التخطيط بين ثلاثة بدائل مقترحة. البديل الأول هو من محطة مستوطنة "أرييل" إلى محطة سكة حديد رأس العين، لمسافة حوالي 29 كيلومترا.



ووفقا لهذا المخطط، سيمر خط القطار على طول الطريق 5 أو ما يسمى إسرائيليا "عابر السامرة" (الضفة المحتلة)، والمراكز الرئيسية على جانبي الطريق والتي تشمل جامعة مستوطنة "أرئيل"، ومحطات على طول شارع القدس -مستوطنة "أرييل"، والمنطقة الصناعية "بركان"، والمنطقة الصناعية "الكانا"، والمنطقة الصناعية الشمالية من رأس العين وكفر قاسم.


أما البديل الثاني، فسيمر من محطة مستوطنة "أرئيل" مرورا بمحطة رأس العين حتى محطة "سيغولا" وصولا إلى "كريات آرييه".


ووفقا لهذا المخطط، سيمر الخط عبر المنطقة الصناعية المستقبلية في تقاطع كفر قاسم، في حين يعبر مستوى شارع "عابر إسرائيل" والسكك الحديدية "الإسرائيلية" في المنطقة، ومن هناك يستمر باتجاه الغرب موازٍ لمسارات السكك الحديدية مع محطتي "سيغولا" و"كريات أرييه". 


وفي النهاية، من المتوقع أن ينضم الخط، الذي يبلغ طوله 35.5 كيلومترا، إلى "الخط الأحمر" للسكك الحديدية الخفيفة في منطقة المركز و"تل أبيب".


بديل آخر وهو الثالث الذي يفحص، هو الخط الذي يمر عبر محطة "سيركين" ومن هناك إلى محطة الباصات المركزية في بيتح تكفا، وإذا وفق على هذا المسار، سيستمر خط القطار من محطة رأس العين إلى شوارع المدينة وبيتح تكفا، ثم يصل في النهاية إلى محطة الباصات المركزية في المدينة، لمسافة حوالي 34 كيلومترا.

وحسب وزارة المواصلات الاسرائيلية ، فإن مشروع خط السكك الحديدية قد ينتهي عند مشارف مفرق "تبوح".
فقبل ست سنوات، كشف الوزير كاتس عن مخطط لإقامة شبكات خطوط السكك الحديدية، حيث تضمن المخطط مشروع سكك حديدية بطول 475 كيلومتر في الضفة الغربية، وشمل المخطط مشروع خط السكة الحديد من رأس العين إلى 

 

#مستوطنة "ارئيل #الاحتلال #قطار

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة قرب رام الله بدلا من مستوطنة عمونا

ياسر عرفات

أبو شهلا: فتح أخذات قرار بعدم إقامة مهرجان لإحياء ذكرى "عرفات" بغزة

مصادر: موافقة جهات مصرية سيادية مبدئيا على إقامة "منطقة تجارية" على الحدود مع غزة

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

الزهار

الزهار لـ"قادة الاحتلال: "احذروا بأس القسام وحماس فإنه آت لحصد رؤوسك "

الأكثر قراءة اليوم

صفعة للموقف الاميركي ..100 مليون $ للاونروا في مؤتمر روما

الداخلية تنفي ارسال وفد الى غزة للتحقيق بتفجير موكب الحمدالله

عميدرور: حماس ليست المسؤولة عن عملية التفجير على حدود غزة

سلاح إسرائيلي جديد لتفجير العبوات الناسفة على حدود غزة

صورة: ناشطة تونسية تثير ضجة بعد ظهورها "شبه عارية" في ضريح مغربي

الحمد الله :هكذا سأرد على محاولة الاغتيال و يدعو إلى تكثيف الدعم للاونروا

بجلباب ومن حقل قمح.. عكاشة يظهر من جديد مشبّهاً السيسي بمحمد علي (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مواجهات - ارشيفية

إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة بمرور 100 يوم على إعلان ترمب

الوفد الامني المصري

الوفد الامني المصري يغادر قطاع غزة الى رام الله

ترامب

موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

الحمدلله

البزم: نحقق مع مشتبه بهم باستهداف موكب الحمدالله وسنعلن "كل شيء" للرأي العام

الرئيس عباس

﻿مصدر إسرائيلي : لاءات رام الله الثلاث يقودها الرئيس الفلسطيني الذي رفض "الاغراءات" العربية

الاتصالات الفلسطينية