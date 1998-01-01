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موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

الجمعة 16 مارس 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع “ديبكا” الإخباري الإسرائيلي المرتبط بمصادر استخباراتية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل طرح مبادرته للسلام في الشرق الأوسط لعام أو عامين، دون أن يبدي أسباب هذا التأجيل.

وأفاد الموقع، أن ترامب اتخذ القرار خلال اجتماع إقليمي بشأن الأوضاع في قطاع غزة عقد في البيت الأبيض منذ يومين، وأنه طلب من مبعوثه للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن يبلغ المشاركين بالمؤتمر بهذا القرار.

وقال الموقع في تقرير نشره مساء أمس: “قرر ترامب أن يشطب مبادرته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من جدول أعماله الحالي لأجل غير محدد”.

وأضاف: “لم يعلن ترامب هذا القرار بشكل رسمي لكنه طلب من مبعوثه للمنطقة جرينبلات أن يبلغ الحاضرين في مؤتمر غزة بالقرار”،  وعندما تم سؤال جرينبلات من المندوبين العرب متى سيعاود ترامب إحياء تلك المبادرة أجاب: “ليس قبل عام أو عامين”.

الموقع العبري قال ان ترامب اقتنع ان هذا ليس الوقت المناسب لطرح صفقة القرن دون ان يعني ذلك اي تغيير في موقفه بشأن القدس عاصمة لاسرائيل.

#ترامب #صفقة القرن #تأجيل

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