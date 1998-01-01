جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

بدء الانتخابات المصرية في الخارج

الجمعة 16 مارس 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء الانتخابات المصرية في الخارج



القاهرة / وكالات /

فتحت السفارات المصرية أبوابها اليوم في الدول العربية والأجنبية أمام المصريين المقيمين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية المزمعة في البلاد الشهر الجاري.

وبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في كل من الصين واليابان والكوريتين وسنغافورة والفلبين وماليزيا ونيوزيلندا في ساعات مختلفة طبقا للتوقيت المحلي في الدول المذكورة.

وشهدت السفارة المصرية في الإمارات حيث الجالية الأكبر من المصريين، إقبالا ملحوظا على التصويت.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابي، مدّت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهازا إلكترونيا للتصويت، تم ربطها بالهيئة وتغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم.

وتنتهي عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق للـ29 من مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي، ليكون البت النهائي بنتائجها يومي السبت والأحد الموافقين للـ31 من مارس والـ1 من أبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق للـ2 من أبريل.

#الانتخابات المصرية #الخارج

أخبار ذات صلة

السيسي - ارشيف

المصريون في الخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية... غداً

مدير المخابرات المصرية: لا اقصاء للاخوان في الانتخابات

فيديو ..قناة العربية تسخر من الانتخابات المصرية والحكومة ترد

لجنلة الانتخابات المصرية: أكثر من 23 مليون مواطن شاركوا بالاستفتاء

السيسى يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية فى مارس المقبل

انتخابات مصرية - ارشيف

هيئة الانتخابات المصرية: لم نتلق طلبات ترشح رسمي للرئاسة

الأكثر قراءة اليوم

صحفي مصري : نصيحة ذهبية من أبو مازن أنقذت مصر!!

صفعة للموقف الاميركي ..100 مليون $ للاونروا في مؤتمر روما

الحية: استهداف موكب الحمدالله استهدف حماس وتوجه دولي لتخفيف الحصار عن غزة

الحمد الله :هكذا سأرد على محاولة الاغتيال و يدعو إلى تكثيف الدعم للاونروا

صورة: ناشطة تونسية تثير ضجة بعد ظهورها "شبه عارية" في ضريح مغربي

إسرائيل تسعى لتخفيف غضب مصر من نفوذ قطر بغزة

بجلباب ومن حقل قمح.. عكاشة يظهر من جديد مشبّهاً السيسي بمحمد علي (فيديو)

الأخبار الرئيسية

ترامب

موقع تيك ديبكا: ترامب قرر ان يؤجل صفقة القرن

الحمدلله

البزم: نحقق مع مشتبه بهم باستهداف موكب الحمدالله وسنعلن "كل شيء" للرأي العام

الرئيس عباس

﻿مصدر إسرائيلي : لاءات رام الله الثلاث يقودها الرئيس الفلسطيني الذي رفض "الاغراءات" العربية

سلاح إسرائيلي جديد

سلاح إسرائيلي جديد لتفجير العبوات الناسفة على حدود غزة

الحمدلله وفرج

الداخلية في رام الله تنفي ارسال وفد الى غزة للتحقيق بتفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية