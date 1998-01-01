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زوجة نجل الرئيس ترامب ترفع دعوى طلاق أمام محكمة في نيويورك

الجمعة 16 مارس 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة نجل الرئيس ترامب ترفع دعوى طلاق أمام محكمة في نيويورك



واشنطن / وكالات /

 ذكرت صحيفة أمريكية أن فانيسا ترامب، رفعت دعوى طلاق من الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم الخميس.

 
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز″ إن الزوجة (40 عاما) تسعى للطلاق لإنهاء زواجها الذي استمر 12 عاما مع دونالد ترامب جونيور (الابن).
 
وقال الزوجان في بيان مشترك: “بعد زواج دام 12 عاما، قررنا الانفصال”.
 
وأضاف البيان: “سنحتفظ دائما باحترام كبير لبعضنا البعض وعائلاتنا. لدينا خمسة أطفال رائعين وسيبقون على رأس أولوياتنا”.
 
وكان الزوجان تعرفا على بعضهما البعض في عرض للأزياء عام .2003 وتزوجا عام 2005 في مار آلاجو ، منتجع عائلة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
 
ويدير دونالد ترامب جونيور ، البالغ من العمر 40 عاماً، أعمال شركة الرئيس ترامب مع شقيقه إريك ، 34 عاماً ، منذ أن تولى والدهما منصبه.
 
وفي الشهر الماضي، نُقلت فانيسا ترامب إلى المستشفى عندما أخبرت الشرطة أنها تعرضت لمسحوق أبيض أثناء فتح مظروف موجه إلى زوجها.
 
ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها تعرضت لأي إصابات.

#زوجة #نجل الرئيس #طلاق

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