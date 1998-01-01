تفاصيل جديدة في قرار قاضي فرنسي القبض على بنت الملك سلمان

باريس / وكالات /

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاشتباه في أنها أمرت حارسها الشخصي بضرب حرفي كان يعمل في شقتها بباريس في أيلول/سبتمبر 2016، حسبما قال الخميس مصدر مطلع.

وبحسب قناة "فرانس 24 " فانه إثر تقدم حرفي فرنسي بشكوى ضد أميرة سعودية كان يجري أعمالا في شقتها الواقعة في أحد أفخم الأحياء الباريسية، أصدر القضاء الفرنسي الخميس مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاشتباه في أنها أمرت حارسها الشخصي بضرب الحرفي الفرنسي. حسبماأفاد مصدر مطلع .

وأضاف المصدر أن مذكرة التوقيف صدرت أواخر كانون الأول/ديسمبر من قبل قاضية في باريس مؤكدا معلومات ذكرتها مجلة "لو بوان" الأسبوعية.

وفي أيلول/سبتمبر 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في جادة فوش الراقية. وقال في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

وأضاف أن الأميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه موضحا أنه تعرض للضرب خصوصا على الوجه، وكذلك للإهانة.

كما زعم أن الحارس الشخصي أمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة.وبعد عدة ساعات، تمكن من مغادرة الشقة دون معداته التي تمت مصادرتها، حسب قوله.

وقد وجهت إلى الحارس الشخصي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر2016 اتهامات بارتكاب "عنف بواسطة السلاح" و"الاحتجاز"و"السرقة" و"التهديد بالقتل".

فرانس24