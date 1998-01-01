البزم: نحقق مع مشتبه بهم باستهداف موكب الحمدالله وسنعلن "كل شيء" للرأي العام

غزة / سما /

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن الأجهزة الأمنية تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف موكب رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدالله قبل أيام.

وأضاف البزم في تصريح لـ قناة الأقصى مساء الخميس، ضمن برنامج هنا فلسطين، أن الداخلية تعطي أولوية قصوى للقضية وللوصول للفاعلين، ولكل من له يد في ارتكاب الجريمة.

وأوضح أن الوزارة تحقق مع عدد من المشتبه بهم في استهداف الموكب الثلاثاء الماضي، أثناء وصوله غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وأكّد أن الداخلية ستعلن كل التفاصيل حول الاستهداف عند انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة على مدار الساعة للوصول للمدبرين والمخططين لاستهداف الموكب.

واختتم حديثه بالقول : "عند وصول التحقيقات لمراحلها النهائية سنعلن كل التفاصيل للرأي العام، وسنعلن بشكل واضح كيف جرى الاستهداف، ومن الذي نفذ، والذي خطط ووجه للعملية