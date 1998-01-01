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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بالضّفة ويضبط أسلحة بالخليل

الجمعة 16 مارس 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بالضّفة ويضبط أسلحة بالخليل



رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، ثلاثة مواطنين في اقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال ضبط سلاح من نوع "كارلو" في جبل جوهر بمدينة الخليل جنوب الضفة، إضافة إلى ضبط قطع لسلاح رشاش من نوع (M16) أثناء عمليات التفتيش بأحد المنازل.

وأشار إلى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي مدينة دورا جنوب الخليل، فتّشت قوّات الاحتلال عددا من منازل المواطنين عرف من بينها منزل المواطن شمس العواودة.

وفي بلدة حلحول، نكّلت قوّات الاحتلال على حاجز عسكري مفاجئ نصبته في مدخل الحواور ببلدة حلحول شمال الخليل.

#اعتقال #الاحتلال #الضفة

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