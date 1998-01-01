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تدريبات إسرائيلية على سيناريو تدخل روسيا في أي حرب مقبلة

الجمعة 16 مارس 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدريبات إسرائيلية على سيناريو تدخل روسيا في أي حرب مقبلة



عكا للشؤون الإسرائيلية

صرح ضابط كبير لصحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الخميس، عن قيام الجيش الإسرائيلي بإجراء تدريبات على سيناريو تدخل الجيش الروسي في الحرب القادمة ضد سوريا أو حزب الله.

وقال الضابط الإسرائيلي، إن السيناريو شمل هجوما روسيا على المناطق الإسرائيلية، ووقوع عدد كبير من الإصابات. بالإضافة إلى هجمات "سايبر" روسية ضد المصالح الإسرائيلية.

 وكشف الضابط عن قيام الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، بالتدرب على وقوع حرب متعددة الجبهات شمال البلاد، تشارك فيها سوريا وايران وحزب الله، مع توقع تدخل الجيش الروسي والوقوف مع حلفاء روسيا هناك.

 وبحسب الصحيفة فإن التدريب الأركاني الذي أجراه الجيش الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء، والذي أطلق عليه اسم "حجر القوس"، جاء لمحاكاة وقوع حرب متعددة الجبهات شمال وجنوبي البلاد، وتوقع اجتياح قوات حزب الله لبعض المناطق والسيطرة على عدة مستوطنات إسرائيلية.

 وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي أنهى هذا الأسبوع ثلاث تدريبات ضخمة، الأول التدريب المشترك مع الجيش الأمريكي "جونيفر كوبرا"، والثاني هو تدريب "الصمود القوي" للجبهة الداخلية، والثالث هو "حجر القوس" التدريب الأركاني.

#تدريبات #اسرائيلية #حرب #روسيا

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