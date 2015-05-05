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بجلباب ومن حقل قمح.. عكاشة يظهر من جديد مشبّهاً السيسي بمحمد علي (فيديو)

الجمعة 16 مارس 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بجلباب ومن حقل قمح.. عكاشة يظهر من جديد مشبّهاً السيسي بمحمد علي (فيديو)



القاهرة / وكالات /

 بعد غياب دام عامين، ظهر الإعلامي المصري توفيق عكاشة عبر برنامج جديد على صفحة قناة الفراعين على موقع “يوتيوب” يحمل اسم “كلام جديد”.

 وفاجأ تابعيه بظهوره مرتديا جلبابا في أحد حقول القمح”.

 وقال إن “مصر شهدت في 25 يناير 2011، ثورة شعبية كانت تهدف إلى الإصلاح، لكن العدو استغل الأمر، وانحرف بتلك الثورة لتحقيق أهدافه واستدراجها إلى حروب الجيل الرابع، التي شهدتها عدد من الدول العربية، واستباحت فيها الكرامة والشرف مثلما حدث العراق وسوريا واليمن”.

تابع : ” لولا شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانه الراسخ، وأنه يعمل من أجل الوطن ومصر التى تعتبر أقدم دولة فى الأرض، لما كانت استقرت الأوضاع في البلاد كما هى اليوم”.

 وأوضح أن االسيسي أعاد “مصر المحطمة إلى مكانتها مثلما فعل محمد علي، بعدما شهدت مصر في 2011 ثورة شعبية الهدف منها إصلاح حال البلاد”.

وأشار إلى أن شعب مصر يعيش أسوأ ظروفه الاقتصادية على مر التاريخ، وهذه المشكلة يتحملها الشعب، مؤكدًا خلال الحلقة الأولى تأييده الكامل لكل القرارات الاقتصادية للرئيس السيسي”.

وقال “أعلن تأييدي الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعي الإعلامية القديرة حياة الدرديري”.

وحمّل الشعب المصري الحال الذي عليه، قائلًا: “103 مليون مواطن وقفوا ينتظرون إعانة الدولة، وتركنا الرئيس السيسي، يسبح في جهاد ونضال لم يستطيع أي رئيس سابق أن يعمر في سيناء غير الرئيس السيسي”.

وتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ناصحًا: “إن أردتم مصر دولة مثل سوريا أو العراق أو ليبيا فلا تذهبوا للانتخابات، والمصريون في امتحان واللي مش هيروح ينتخب ده عاوز يسقط”.

#عكاشة #فيديو #السيسي

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