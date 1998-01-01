جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يقرر اقالة مستشاره للامن القومي

الجمعة 16 مارس 2018 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يقرر اقالة مستشاره للامن القومي



واشنطن / وكالات /

 أفادت صحيفة واشنطن بوست الخميس بأنّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرر اقالة مستشاره للامن القومي اتش ار ماكماستر، مضيفة انه يعتزم ايضا اقالة مسؤولين اخرين بعد اقالته الثلاثاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

ومنذ اسابيع تتناقل وسائل اعلام اميركية معلومات حول احتمال اقالة ماكماستر، لكنّ صحيفة واشنطن بوست قالت ان ترامب عازم فعلا على ازاحته من منصبه "ويجري مشاورات نشطة" حول المرشحين للحلول مكانه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ان "ترامب (...) مستعد لأخذ وقته" قبل أن يقيل ماكماستر "لأنه يريد التأكد من ان ذلك لن يشكل اهانة للجنرال، ولضمان وجود خليفة قوي" لتولي المنصب.

واشارت الصحيفة الى ان هذه الخطوة جزء من تغيير اوسع نطاقا "سيشمل على الارجح مسؤولين كبارا في البيت الأبيض".

وردا على سؤال حول معلومات صحيفة واشنطن بوست، اشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الى انه لا توجد تغييرات في مجلس الأمن القومي، لكنها لم تتحدث صراحة عن احتمال أن تكون هناك تغييرات قريبا.

وقالت ساندرز إنها "تحدثت للتو" الى كل من الرئيس الاميركي وماكماستر، لافتة الى انه "وبخلاف بعض المعلومات، فإنهما يرتبطان بعلاقة عمل جيدة ولا توجد تغييرات في مجلس الامن القومي".

وشهدت العلاقة بين ترامب وماكماستر توترا، فقد تعرض الجنرال لانتقاد الرئيس عندما اعتبر ان الادلة بحصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة "لا يمكن دحضها".

ورد عليه ترامب بالقول على تويتر في اواسط شباط/فبراير الماضي "لقد نسي الجنرال ماكماستر ان يقول ان نتائج انتخابات العام 2016 لم تتاثر او يطرأ عليها تعديل من قبل الروس".

#مستشار امني #ترامب #اقالة

أخبار ذات صلة

دونالد ترامب

لماذا أيقظ ترامب مستشاره للأمن القومي عند الثالثة فجرا؟

مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي

من هو مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي؟

ترامب يختار الجنرال جون كيلي مستشاراً للأمن القومي

ترامب يقرر الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة

مايكل فلين

ترامب يختار مستشاراً للأمن القومي وصف الإسلام بـ"السرطان"

مستشار الأمن القومي لـ"ترامب" متهم بتلقي أموال من أردوغان وبوتين

الأكثر قراءة اليوم

صحفي مصري : نصيحة ذهبية من أبو مازن أنقذت مصر!!

مصر تضغط على حماس لإنهاء التحقيقات في استهداف الحمد الله

صحيفة : كوشنير بلور"صفقة القرن" بالاتفاق مع دول عربية وإدارة ترامب تهدد السلم العالمي

الحمد الله :هكذا سأرد على محاولة الاغتيال و يدعو إلى تكثيف الدعم للاونروا

الرئيس يخوض "معركة" مع أمريكا ويؤجل "المعركة" مع إسرائيل الى حين

وفاة طالبة مصرية تعرضت “لاعتداء وحشي” ببريطانيا

محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى ..د. عبير ثابت

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

﻿مصدر إسرائيلي : لاءات رام الله الثلاث يقودها الرئيس الفلسطيني

سلاح إسرائيلي جديد

سلاح إسرائيلي جديد لتفجير العبوات الناسفة على حدود غزة

الحمدلله وفرج

الداخلية في رام الله تنفي ارسال وفد الى غزة للتحقيق بتفجير موكب الحمدالله

صفعة للموقف الاميركي ..100 مليون $ للاونروا في مؤتمر روما

الحية - ارشيف

الحية: استهداف موكب الحمدالله استهدف حماس وتوجه دولي لتخفيف الحصار عن غزة

الاتصالات الفلسطينية