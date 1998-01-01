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مورينيو يصرف النظر عن التعاقد مع بيريسيتش

الجمعة 16 مارس 2018 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يصرف النظر عن التعاقد مع بيريسيتش



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، صرف النظر عن التعاقد مع الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح إنتر ميلان الصيف المقبل.

وكتب فابريسيو رومانو محلل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي تقريرا يوضح خلاله الأسباب التي جعلت مورينيو يتوقف عن اهتمامه بضم بيريسيتش.

وأرجع التقرير خروج اللاعب من قائمة اهتمامات مورينيو إلى تعاقد اليونايتد مع التشيلي ألكسيس سانشيز في يناير الماضي قادما من صفوف أرسنال.

كما أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن بيريسيتش قدّم مستوى جيدا في بداية الموسم الجاري مع الإنتر، قبل أن يتراجع تدريجيا في الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن بيريسيتش شارك في 28 مباراة مع إنتر ميلان في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، وأحرز 7 أهداف وصنع 6 أخرى.

#مورينيو #بيريسيتش

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