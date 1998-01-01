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الشرطة تضبط مركبة خصوصية حمولة 7 ركاب بداخلها (24) طفل في طولكرم

الخميس 15 مارس 2018 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

ضبطت الشرطة اليوم مركبة خصوصية حمولتها 7 ركاب تقل 24 طفل  في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة،  أنه وإثناء عمل الدورية الاعتيادية لشرطة المرور بمحافظة طولكرم لمتابعة المركبات وسلامتها القانونية على الطرقات، فقد تم ضبط مركبة خصوصية  تقل طلبة روضة أطفال تحمل ترخيص (7 ركّاب) تقل (24 راكباً)، بحمولة زائدة  (17 راكباً)  من طلبة الروضة.

وأضاف البيان، ان الشرطة قامت بتأمين الطلاب بواسطة نقلهم بمركبة اخرى وتم تحرير المخالفات اللازمة بحق السائق وحجز المركبة والأوراق الثبوتية الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

وشدد البيان، على خطورة وجود حمولة زائدة داخل الحافلات الخاصة والمخصصة لنقل طلاب رياض أطفال او رحل مدرسية مطالبا الجميع للوقوف ومتابعة مسؤولياتهم لمنع مثل تكرار تلك التجاوزات الخطيرة والتي قد تودي بحياة ابنائنا الاطفال والطلبة.

 
#الشرطة #حمولة زائدة

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