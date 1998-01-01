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بريطانيا: 28 مليون جنيه استرليني على الأقل للأونروا مطلع حزيران المقبل

الخميس 15 مارس 2018 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: 28 مليون جنيه استرليني على الأقل للأونروا مطلع حزيران المقبل



رام الله / سما /

 أكد وزير الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية اليستير بيرت دعم المملكة المتحدة المستمر للاجئين الفلسطينيين، معلنا نية حكومته تقديم 28 مليون جنيه استرليني على الأقل للأونروا مطلع حزيران المقبل.

وقال خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا" الذي عقد، اليوم الخميس، في العاصمة الايطالية روما، إن المنحة تأتي في وقت مبكر عن الخطة الاصلية لحكومة بلاده، نتيجة لتزايد احتياجات الوكالة في الآونة الاخيرة، مطالبا جميع الدول بالعمل الدؤوب للتخفيف من حدة الضغوط التي تتعرض لها الوكالة.

وأضاف بيرت: "إن المملكة المتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم الفئات المهمشة من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، والذي يعتبر جزءا أساسيا من رؤيتنا لتعزيز حل الدولتين.

وشدد على أن الأونروا تلعب دورا فريدا وحاسما في دعم الاستقرار الاقليمي، ولا شك أن بريطانيا تدعم استدامة عمل الوكالة وخدماتها.

وتابع "أدعو الآخرين إلى الحذو حذونا في التأكيد على الدور الإنساني الذي تلعبه الأونروا في تحقيق الاستقرار، لأن هذا ليس مهما للفلسطينيين فحسب، بل أيضا من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة والذي يشكل مصلحة لنا جميعاً".

وأوضح أن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للأونروا يساعد في تقديم التعليم لنصف مليون طفل، كما يوفر الخدمات الصحية لـ3 ملايين لاجئ فلسطيني، بما في ذلك أولئك المتضررون من الصراع في سوريا، وخلال السنة المالية الماضية 2017/2018 وفرت المملكة المتحدة حوالى 50 مليون جنيه استرليني للأونروا لمساندة جهود الوكالة في ايصال الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للفئات المهمشة من الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا يجعلنا واحدة من أكبر خمس جهات مانحة للوكالة.

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