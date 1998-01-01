مجدلاني : صفقة القرن تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم الخميس، استمرار القيادة الفلسطينية سعيها في أربعة مسارات متوازية وهي المسار السياسي والدبلوماسي على الصعيد الاقليمي والدولى، والمسار القانوني بالمطالبة بالحقوق الفلسطينية وحق فلسطين في الانضمام إلى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفضح جرائم الاحتلال ومسار المصالحة التي يعتبرها من أولويات اهتمام القيادة، ومسار المقاومة الشعبية السلمية رفضا لسياسة الاحتلال والاستيطان .

وأضاف مجدلاني خلال ندوة القاها بمركز مساواة في حيفا ولقاءه بعض المثقفين ورئيس المركز جعفر فرح، وسهاد كبها رئيسة حركة تنوير الثقافية، أن صفقة القرن هدفها اقليمي مبنى على انهاء القضية الفلسطينية ،و أن فلسطين هي اللاعب الاساسي في هذه العملية التي ترفضها القيادة جملة وتفصيلا.وأكد مجلاني أن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي متوقفة منذ فترة طويلة والقيادة غير معنية بالمفاوضات من أجل المفاوضات .

وعلى الصعيد الداخلي قال مجدلاني أن محاولة الاغتيال لرئيس الوزراء واللواء ماجد فرج ممكن أن تنسف جهود المصالحة،معتبرا أن المستفيد الوحيد من هذا التفجير هو الاحتلال الذي يريد أن يسلخ غزة عن باقي الوطن وينفذ مخططاته بدولة في غزة.مشيرا أن هناك تحضيرات لعقد المجلس الوطني بجلسة اعتيادية اواخر نيسان المقبل لتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب لجانها وأعضاءها .