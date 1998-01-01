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ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل

الخميس 15 مارس 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة الخليل حوالي 140 شريحة وكرت تعبئة اتصالات خلوية إسرائيلية ممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود هذه الكمية في احد المحلات التجارية في منطقة باب الزاوية ، مما استدعى تحريك دورية مشتركة مع مديرية الاتصالات للمكان المحدد وبعد التفتيش تم ضبط الكمية وهي 122 شريحة و16 كرت تعبئة وشحن وجهاز لابتوب برنامج للشحن الالكتروني. 
وبعد معاينة المضبوطات اقر مصادرتها والتحرز عليها لحين استكمال الاجرآءات القانونية اللازمة بحق صاحب البضاعة وتحويل القضية والمضبوطات لنيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القاتوني اللازم.

#شرائح #الضابطة الجمركية

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