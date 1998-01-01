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بلدية خان يونس تنهي تعبيد شارع 125 في السطر الغربي

الخميس 15 مارس 2018 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتعبيد شارع رقم (125) المعروف بــ "الشهداء الخمسة" والواقع في حي السطر الغربي وذلك بدعم من صندوق تطوير وإقراض البلديات بتكلفة (461) ألف يورو .

وذكر مُسير  دائرة المشاريع بالبلدية المهندس موسى الأخرس أن الأعمال المنفذة شملت في وقت سابق تعبيد المرحلة الأولى من الطريق بطول (350) متراً وبعرض (7) أمتار  ومن ثم تعبيد المرحلة الثانية الواقعة بطول (550) متراً والتي تم انجازها بالكامل.

وبين الأخرس أن المشروع قد شمل إنشاء خط تصريف مياه أمطار يبدأ من نهاية الجزئية المعبدة من الطريق ويمتد شمالاً بطول (650) متراً وبأقطار تتراوح من (100 - 150سم)، كما شمل نقل الخطوط الزراعية الخاصة بالسكان الى خارج حرم الطريق لتقليل الاضرار الناتجة عن اعمال الصيانة للخطوط المذكورة، الى جانب تركيب سياج حماية لاراضي المواطنين المطلة على الشارع.

وبين الأخرس أن خط مياه الأمطار الجديد سيتم ربطه على شبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسية بالمدينة والمؤدية لبركة تجميع مياه الأمطار بحي الأمل مما سيساهم أيضا في دعم الخزان الجوفي للمياه بالمدينة.

وأشار إلى أن المشروع شمل تركيب (40) وصلة منزلية لشبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى بناء أحجار جبهه وفرد طبقة بيس كورس شاملةً الدحل والتدميك وتعبيد الشارع بعرض (7) أمتار وعلى طول المنطقة المستهدفة.

وتكمن أهمية المشروع في الحد من مشكلة تجميع مياه الأمطار على طول الشارع والواقع في منطقة منخفضة بالإضافة إلى منع غرق منازل المواطنين، والتسهيل على طلبة المدارس الذين يسلكون الشارع في الذهاب والإياب لمؤسساتهم التعليمية وغيرها والتخفيف من معاناة السكان، بالإضافة إلى ربط حي السطر بحي الكتيبة وتسهيل حركة المواطنين من شمال المدينة إلى وسطها.

وقد بادرت البلدية إلى تنفيذه بعد أن تم وضعه على الخطة الإستراتيجية للبلدية للعام الماضي حيث تم عقد عددٍ من اللقاءات البؤرية التشاورية مع السكان القاطنين في الشارع لتحديد أولويات العمل وتفادي الأضرار البيئية والإجتماعية للشارع.

وشكرت البلدية سكان المنطقة وكذلك لجنة الحي على تعاونهم مع طواقم البلدية وإزالة كافة المعيقات من الشارع مما ساهم في انجاز المشروع بالسرعة الممكنة.

#بلدية خان يونس

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