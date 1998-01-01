قلقيلية: افتتاح النادي النسوي في بلدة كفر ثلث

قلقيلية / سما /

افتتح اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية النادي النسوي التابع لجمعية تنمية المرأة الريفية في بلدة كفر ثلث شرقي مدينة قلقيلية، وهو ممول من الصندوق المشترك للتعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني .

وشارك في الافتتاح: رئيس بلدة كفر ثلث حسني عودة، وياسر عابد ممثل شبكة التعاون اللامركزي الفلسطيني، وممثلون عن القنصلية الفرنسية، وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.

وخلال الافتتاح: أشاد المحافظ بجهود المرأة الفلسطينية التي تسعى بكافة الطرق لتمكين ذاتها، والنهوض بالمجتمع الفلسطيني بالرغم من الاحتلال وإجراءاته الظالمة بحق كل ما هو فلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال يمارس أنماطاً من التعسف والظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني وينتهك حقوقه كاملة وخاصة النساء، حيث يوجد في السجون الإسرائيلية عشرات النساء الفلسطينيات، داعياً إلى أن يستمر الدعم الفرنسي للشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك الدعم السياسي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الأبدية.

من ناحيتها .. عبرت " يودلين فلمندو" من القنصلية الفرنسية عن سعادتها بوجودها في بلدة كفر ثلث، مشيرة الى ان هذا الدعم مقدم من الشعب الفرنسي من خلال البلدية للنساء في بلدة كفر ثلث التي ترتبط بعلاقات توأمة مع بلديات " سان بريو ، ولامبال " الفرنسيتين، وهذا الدعم من شأنه أن يمكن المرأة الفلسطينية، مؤكده ان وجود الوفد في البلدة بهدف التعاون المستقبلي.

بدوره شكر رئيس بلدية كفر ثلث المحافظ والوفد الزائر على دعمهم للبلدة، وأكد أن هذا النادي من شأنه أن يعزز صمود المرأة وينهض بواقعها ويؤدي الى حالة تنموية تنعكس على البلدة بكافة شرائحها.

أما آمال عرار رئيسة النادي فشكرت الداعمين على دعمهم، وأكدت على أن النادي تم إنشائه لمواكبة احتياجات المرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعية، وقدمت شرحاً حول النادي ومهامه.